Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях российским военнослужащим.
В документе отмечается, что родственники военных и сотрудников Росгвардии получат по пять миллионов рублей в случае гибели последних. За ранение предусматривается выплата трёх миллионов рублей.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала выплачивать стипендии детям добровольцев, которые участвуют в российской спецоперации на Украине.
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Российское общество должно увидеть, как будет наказан тыловик, допустивший в Макеевке компактное расквартирование большой группы солдат российских ВС.