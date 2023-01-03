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Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных

Силовые структуры

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях российским военнослужащим.

В документе отмечается, что родственники военных и сотрудников Росгвардии получат по пять миллионов рублей в случае гибели последних. За ранение предусматривается выплата трёх миллионов рублей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала выплачивать стипендии детям добровольцев, которые участвуют в российской спецоперации на Украине.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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