Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях российским военнослужащим.

В документе отмечается, что родственники военных и сотрудников Росгвардии получат по пять миллионов рублей в случае гибели последних. За ранение предусматривается выплата трёх миллионов рублей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала выплачивать стипендии детям добровольцев, которые участвуют в российской спецоперации на Украине.