Генерал ВСУ Мельник: армия России пойдёт на Харьков, чтобы отрезать его от Киева

Военные России пойдут в атаку, как только ударит мороз и замёрзнет земля. Такое заявление сделал командующий Харьковским военным округом на востоке Украины генерал Сергей Мельник.

По его мнению армия России попытается отрезать Харьков от Киева, чтобы вооружённые силы Украины (ВСУ) в Донбассе не смогли продвинуться на запад на помощь столице.

Русские войска могут больше атаковать запад Украины, чтобы перекрыть поставки оружия от союзников, добавил генерал ВСУ.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия готовит несколько сценариев для наступления, а какой из них будет реализован — невозможно предугадать.