Минобороны Украины: сценариев наступления России — несколько

В Минобороны Украины высказались на тему возможного наступления России. Его сценариев имеется несколько, а решение будет приниматься в последний момент, заявила замминистра украинского военного ведомства Анна Маляр в эфире телемарафона.

Она заметила, что из-за этого будет сложно предупредить граждан Украины заранее о направлении главных ударов.

По её словам, говорить о предупреждении некорректно в такой ситуации.

Решения российские военные принимают в последние часы и те, кто их выполняет, они не знают за день до того, как, где и какие придётся выполнять, заявила Маляр.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв объяснил, что если российская армия действительно ведёт подготовку к новому наступлению в ходе СВО на Украине, то об этом никто не узнает.