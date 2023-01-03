В Минобороны Украины высказались на тему возможного наступления России. Его сценариев имеется несколько, а решение будет приниматься в последний момент, заявила замминистра украинского военного ведомства Анна Маляр в эфире телемарафона.
Она заметила, что из-за этого будет сложно предупредить граждан Украины заранее о направлении главных ударов.
По её словам, говорить о предупреждении некорректно в такой ситуации.
Решения российские военные принимают в последние часы и те, кто их выполняет, они не знают за день до того, как, где и какие придётся выполнять, заявила Маляр.
Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв объяснил, что если российская армия действительно ведёт подготовку к новому наступлению в ходе СВО на Украине, то об этом никто не узнает.
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