Пленный ВСУ Лищук заявил, что после подготовки в Британии отправился прямиком в плен к ВС РФ

Военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталий Лищук заявил, что сдался российским бойцам, чтобы не погибнуть. Об этом проинформировал корреспондент "ПолитНавигатора".

Лищук поделился, что был отправлен на фронт, несмотря на наличие двоих детей. Военнослужащий уехал в Великобританию на учения. Спустя шесть суток солдат был на боевых позициях, где вскоре попал в плен.

"Наша украинская сторона начала забрасывать нас минами, мина попала по нам, нас ранило. Ваши ребята нас собрали, дали нам первую помощь, повезли в больницу. Когда мы подъезжали, прилетали мины, одна упала рядом с машиной. Это накидала украинская сторона, не понимаю, наверное, хотела уничтожить", — поделился пленный.

Он отметил хорошее отношение русский военных, которые обеспечили вещами и едой, оказали медицинскую помощь.