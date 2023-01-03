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Пленный ВСУ Лищук заявил, что после подготовки в Британии отправился прямиком в плен к ВС РФ

Силовые структуры

Военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталий Лищук заявил, что сдался российским бойцам, чтобы не погибнуть. Об этом проинформировал корреспондент "ПолитНавигатора".

Пленный ВСУ Лищук заявил, что после подготовки в Британии отправился прямиком в плен к ВС РФ

Лищук поделился, что был отправлен на фронт, несмотря на наличие двоих детей. Военнослужащий уехал в Великобританию на учения. Спустя шесть суток солдат был на боевых позициях, где вскоре попал в плен.

"Наша украинская сторона начала забрасывать нас минами, мина попала по нам, нас ранило. Ваши ребята нас собрали, дали нам первую помощь, повезли в больницу. Когда мы подъезжали, прилетали мины, одна упала рядом с машиной. Это накидала украинская сторона, не понимаю, наверное, хотела уничтожить", — поделился пленный.

Он отметил хорошее отношение русский военных, которые обеспечили вещами и едой, оказали медицинскую помощь.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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