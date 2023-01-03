Военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталий Лищук заявил, что сдался российским бойцам, чтобы не погибнуть. Об этом проинформировал корреспондент "ПолитНавигатора".
Лищук поделился, что был отправлен на фронт, несмотря на наличие двоих детей. Военнослужащий уехал в Великобританию на учения. Спустя шесть суток солдат был на боевых позициях, где вскоре попал в плен.
"Наша украинская сторона начала забрасывать нас минами, мина попала по нам, нас ранило. Ваши ребята нас собрали, дали нам первую помощь, повезли в больницу. Когда мы подъезжали, прилетали мины, одна упала рядом с машиной. Это накидала украинская сторона, не понимаю, наверное, хотела уничтожить", — поделился пленный.
Он отметил хорошее отношение русский военных, которые обеспечили вещами и едой, оказали медицинскую помощь.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское общество должно увидеть, как будет наказан тыловик, допустивший в Макеевке компактное расквартирование большой группы солдат российских ВС.