У российской армии есть преимущество над киевскими войсками, так как ВС РФ применяют ударные дроны, затраты на которые гораздо меньше, чем системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. В долгосрочной перспективе это может сыграть на руку Москве. Об этом заявили аналитики американского издания The New York Times.
"Существует растущий дисбаланс: многие из оборонительных вооружений Украины, таких как ракеты класса "земля-воздух", стоят намного дороже, чем беспилотники", — отмечается в материале.
Эксперты подчеркнули, что затягивание конфликта невыгодно Киеву, поскольку победу одержит та сторона, чьи затраты на боевые действия будут меньше. По данным NYT, запуск одного беспилотника обходится в семь раз дешевле, чем его уничтожение системами ПВО.
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