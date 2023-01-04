Марочко: войска ВСУ перебросили под Часов Яр ДНР подразделения с советским вооружением

Артиллерийское подразделение ВСУ прибыло в Часов ЯР ДНР с оружием советского производства. Об этом проинформировал ТАСС офицер 2-го армейского корпуса Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

"На вооружении украинских боевиков находятся старые 152 мм советские орудия Д-20, гаубицы 2А65 "Мста-Б" и 2А18 (122 мм Д-30). Предположительно, артиллерийские орудия и боекомплекты прибыли из стран бывшего Варшавского договора (входили Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия - Прим. Ред.)", — сказал Марочко.

Ранее офицер сообщал, что ВСУ скрывают малочисленность личного состава с помощью ложных позиций.