Марочко: ВСУ скрывают малочисленность личного состава с помощью ложных позиций

Украинские боевики перешли к хитрой тактике на Купянском направлении, стараясь скрыть от ВС РФ реальную численность личного состава на этом участке, рассказал Андрей Марочко.

По его словам, отдельные взводы противника оборудуют ложные позиции, чтобы создать ложное впечатление у наступающих подразделений.

"Ротная тактическая группа вооруженных формирований Украины, разделенная повзводно, ведет маневренную оборону. Таким образом противник, используя ложные позиции, пытается скрыть свою реальную численность", — пояснил офицер Народной милиции ЛНР в интервью агентству ТАСС.

Ранее российский политолог обратил внимание, что ход специальной военной операции резко активизировался с началом 2023 года.