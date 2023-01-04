Число погибших российских солдат от удара ВСУ по Макеевке возросло до 89 человек

Количество погибших бойцов РФ после удара националистов по Макеевке возросло до 89 человек.

Об этом сообщает Минобороны, подчеркнув, что среди погибших есть замкомандира полка подполковник Бачурин.

Всем пострадавшим и семьям погибших военных оказывается вся помощь и поддержка, отметили в Министерстве обороны РФ. Должностные лица, виновные в трагедии, будут привлечены к ответственности по результатам расследования.

"Основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара", — подытожили в МО РФ.

Сейчас предпринимаются все меры для предотвращения подобных трагедий, отметило ведомство. Работает комиссия по расследованию.