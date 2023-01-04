Количество погибших бойцов РФ после удара националистов по Макеевке возросло до 89 человек.
Об этом сообщает Минобороны, подчеркнув, что среди погибших есть замкомандира полка подполковник Бачурин.
Всем пострадавшим и семьям погибших военных оказывается вся помощь и поддержка, отметили в Министерстве обороны РФ. Должностные лица, виновные в трагедии, будут привлечены к ответственности по результатам расследования.
"Основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара", — подытожили в МО РФ.
Сейчас предпринимаются все меры для предотвращения подобных трагедий, отметило ведомство. Работает комиссия по расследованию.
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