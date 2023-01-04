Пьяные иностранные наёмники убили трёх военных ВСУ на блокпосту в Снигирёвке

Иностранные наёмники, находившиеся в состоянии опьянения, убили трёх солдат вооружённых сил Украины (ВСУ) на блокпосту в Снигирёвке Николаевской области. Из-за этого возник конфликт с подконтрольными Киеву силовыми структурами, сообщил представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от высокопоставленного украинского военнослужащего.

По его словам, одной из причин конфликта стало убийство иностранными наёмниками, предположительно поляками, 30 декабря трёх бойцов ВСУ, которые несли службу на блокпосте.

Наёмники, вероятно, находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и отказались предоставить автомобиль для досмотра, после чего физически устранили военнослужащих, рассказал собеседник РИА Новости.

По полученным от источника в спецслужбах Украины данным, иностранные наёмники не подконтрольны даже СБУ, которая всё больше превращается в структуру, решающую личные проблемы президента Владимира Зеленского, заключил силовик.