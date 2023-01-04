Солдаты 4-го элитного батальона ВСУ пожаловались на условия фронтового быта

Украинским солдатам 4-го батальона 25-ой элитной десантно-штурмовой бригады не понравилось, как командир Сергей Сокол разместил их в палатках на фронте.

"Спим на поддонах, одна буржуйка на всю палатку. Вот такие у нас удобства. Потом ещё хотят, чтобы мы не болели", — заявили боевики на видео, опубликованном в Telegram-канале U_G_M.

По данным военкоров, именно этот батальон всем составом покинул передовые позиции, заявив, что их "кинули в мясорубку".

"Мы решили отстаивать свои права", — заявил один из военнослужащих ВСУ.