Украинским солдатам 4-го батальона 25-ой элитной десантно-штурмовой бригады не понравилось, как командир Сергей Сокол разместил их в палатках на фронте.
"Спим на поддонах, одна буржуйка на всю палатку. Вот такие у нас удобства. Потом ещё хотят, чтобы мы не болели", — заявили боевики на видео, опубликованном в Telegram-канале U_G_M.
По данным военкоров, именно этот батальон всем составом покинул передовые позиции, заявив, что их "кинули в мясорубку".
"Мы решили отстаивать свои права", — заявил один из военнослужащих ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская актриса резко отреагировала на прославление Украины Меладзе на новогоднем выступлении.