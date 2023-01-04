Скибицкий заявил, что Россия готовится к новому массированному удару по Украине

Россия ведёт подготовку к новому массированному удару по Украине. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Вадим Скибицкий.

"Авиация тренируется, перелетает с одного аэродрома на другой. Так что идёт процесс подготовки к следующему обстрелу", — указал он.

Скибицкий подчеркнул, что многое зависит от погоды. По его словам, на данный момент погодные условия на Украине стабилизировались и отлично подходят для применения более высокоточного вооружения.

"Сейчас погода, по крайней мере, в Киеве, подходящая", — сообщил представитель ГУР в интервью "РБК Украина".