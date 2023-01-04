Россия ведёт подготовку к новому массированному удару по Украине. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Вадим Скибицкий.
"Авиация тренируется, перелетает с одного аэродрома на другой. Так что идёт процесс подготовки к следующему обстрелу", — указал он.
Скибицкий подчеркнул, что многое зависит от погоды. По его словам, на данный момент погодные условия на Украине стабилизировались и отлично подходят для применения более высокоточного вооружения.
"Сейчас погода, по крайней мере, в Киеве, подходящая", — сообщил представитель ГУР в интервью "РБК Украина".
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