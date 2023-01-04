Фёдоров: США готовят удар по "Москва-Сити"

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров считает, что Вашингтон готовит удар по Центральной части России, в частности, по Московскому международному деловому центру "Москва-Сити".

"Я знаю, что американцы разрабатывают план демонстрационного удара по "Москва-Сити" и так далее. То есть, они будут повышать градус толи беспилотниками, толи впоследствии поставленными "Томагавками", — сказал он.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что количество систем ПВО, которое стоит вокруг столицы РФ, достаточное для отражения любых попыток ударов со стороны ВСУ.

"Исходя из результатов проводимых ранее учений по отражению массированного налета на Москву крылатых ракет одновременно с разных направлений, которые приводились в открытой печати, все они отражались со стопроцентной эффективностью", — отметил он.