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Кнутов: ЗРПК "Панцирь С-1" ВС РФ защитят столицу от атаки дронов ВСУ на 100%

Силовые структуры

Глава Минфицры Украины Михаил Фёдоров заявлял о создании новых ударных дронов, которые смогут уничтожать цели в воздухе. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что украинцы не смогут изобрести собственный продукт. Кроме того, на его создание требуется не так мало времени, а Фёдоров анонсирует изменение ситуации с беспилотниками в ВСУ уже в феврале нового года.

Кнутов: ЗРПК "Панцирь С-1" ВС РФ защитят столицу от атаки дронов ВСУ на 100%

Заявляется, что данные беспилотники смогут долетать в глубину России, но на вооружении ВС РФ стоят мощные защитники.

"Беспилотники, безусловно, представляют определённую сложность для традиционных систем противовоздушной обороны. <…> Но я хочу сказать, что и в Сирии, и на Украине мы научились засекать беспилотники и уничтожать их. Особенно в этом отношении хорошо работают наши комплексы "Панцирь" и "Тор". "Панцири" как раз и стоят на защите Москвы", — отметил Кнутов в беседе с "МК".

То количество систем ПВО, которое стоит вокруг столицы РФ, достаточное для отражения любых попыток ударов со стороны ВСУ, сообщил эксперт.

"Исходя из результатов проводимых ранее учений по отражению массированного налета на Москву крылатых ракет одновременно с разных направлений, которые приводились в открытой печати, все они отражались со стопроцентной эффективностью", — заключил Кнутов.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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