Бойцы ВСУ под Соледаром пожаловались родным на тяжёлое положение: силы на исходе

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ), которые держат оборону под Соледаром, жалуются родным на очень большие проблемы. Это следует из их переписки с родственниками в мессенджерах. Скринами сообщений поделился в своём Telegram-канале военный эксперт Даниил Безсонов.

Боевики ВСУ пишут домой, что их силы на исходе и просят за них молиться. По словам автора канала, сообщения отправлены 3 января.

Добавим, о том, что российские военные после короткой паузы возобновили атаки на Соледар, заявил сегодня также блогер и журналист Юрий Подоляка.

Вчера главком ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с генералом армии США Марком Милли пожаловался на то, что украинской армии приходится прикладывать сверхусилия для обороны Артёмовска и Соледара.