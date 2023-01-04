Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ), которые держат оборону под Соледаром, жалуются родным на очень большие проблемы. Это следует из их переписки с родственниками в мессенджерах. Скринами сообщений поделился в своём Telegram-канале военный эксперт Даниил Безсонов.
Боевики ВСУ пишут домой, что их силы на исходе и просят за них молиться. По словам автора канала, сообщения отправлены 3 января.
Добавим, о том, что российские военные после короткой паузы возобновили атаки на Соледар, заявил сегодня также блогер и журналист Юрий Подоляка.
Вчера главком ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с генералом армии США Марком Милли пожаловался на то, что украинской армии приходится прикладывать сверхусилия для обороны Артёмовска и Соледара.
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