Российские войска после короткой паузы возобновили атаки на Соледарском направлении. Об этом сообщает в среду военный эксперт Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.
В результате атак армии России противник вынужден был отойти на главный контур обороны города в западной его части, опирающийся на высотную застройку и соляные рудники, отмечает аналитик.
По его словам, движение идёт "довольно динамично".
Чтобы не брать позиции украинских военных в лоб, продолжаются атаки по охвату города с севера и с юга. Это является также и частью атак на Артёмовск, объяснил эксперт.
Вчера о тяжёлой ситуации именно здесь говорил в своей речи президент Украины Владимир Зеленский, заключил блогер.
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