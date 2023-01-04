Военные России возобновили атаки на Соледарском направлении после короткой паузы

Российские войска после короткой паузы возобновили атаки на Соледарском направлении. Об этом сообщает в среду военный эксперт Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.

В результате атак армии России противник вынужден был отойти на главный контур обороны города в западной его части, опирающийся на высотную застройку и соляные рудники, отмечает аналитик.

По его словам, движение идёт "довольно динамично".

Чтобы не брать позиции украинских военных в лоб, продолжаются атаки по охвату города с севера и с юга. Это является также и частью атак на Артёмовск, объяснил эксперт.

Вчера о тяжёлой ситуации именно здесь говорил в своей речи президент Украины Владимир Зеленский, заключил блогер.