Глава ГУР Буданов заявил, что Киев планирует перейти в наступление весной

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что войска киевского режима намерены перейти в наступление весной.

По его словам, первые шесть месяцев 2023 года будут "самыми горячими" в ходе украинского конфликта. Буданов считает, что в марте пройдут самые ожесточённые боевые действия.

Масштабное наступление ВСУ запланировано именно на весну, отметил глава ГУР в беседе с телеканалом ABC.