Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что войска киевского режима намерены перейти в наступление весной.
По его словам, первые шесть месяцев 2023 года будут "самыми горячими" в ходе украинского конфликта. Буданов считает, что в марте пройдут самые ожесточённые боевые действия.
Масштабное наступление ВСУ запланировано именно на весну, отметил глава ГУР в беседе с телеканалом ABC.
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