Арестович раскритиковал украинцев, выкладывающих картинки якобы "телами россиян"

Советник офиса Зеленского Алексей Арестович раскритиковал украинцев, которые распространяют картинки с надписями, сделанными якобы "трупами россиян".

"По поводу шрифта из мёртвых и весёлой волне, которая прокатилась сетями и в которой многие из нас приняли участие. Вы даже представить себе не можете, что вы намотали себе на голову этим "весельем". Нельзя издеваться над мертвыми. Ни в каком варианте", — написал Арестович.

По его словам, пишет он это не из-за реакции Запада или имиджа Украины, а из-за "кармы", желая "спасти души".

Советник назвал постинг картинок с надписями из тел "признаками личной слабости и глупости".

Ранее в Telegrame появился бот, который в ответ на текстовое сообщение присылает картинку с этим текстом, где буквы образованы "трупами солдат".