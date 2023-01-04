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Арестович раскритиковал украинцев, выкладывающих картинки якобы "телами россиян"

Силовые структуры

Советник офиса Зеленского Алексей Арестович раскритиковал украинцев, которые распространяют картинки с надписями, сделанными якобы "трупами россиян".

"По поводу шрифта из мёртвых и весёлой волне, которая прокатилась сетями и в которой многие из нас приняли участие. Вы даже представить себе не можете, что вы намотали себе на голову этим "весельем". Нельзя издеваться над мертвыми. Ни в каком варианте", — написал Арестович.

По его словам, пишет он это не из-за реакции Запада или имиджа Украины, а из-за "кармы", желая "спасти души".

Советник назвал постинг картинок с надписями из тел "признаками личной слабости и глупости".

Ранее в Telegrame появился бот, который в ответ на текстовое сообщение присылает картинку с этим текстом, где буквы образованы "трупами солдат".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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