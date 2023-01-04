Марков назвал выход фрегата "Адмирал Горшков" с "Цирконами" посланием Путина НАТО

Владимир Путин и Сергей Шойгу отправили на боевую службу фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Президент страны отметил, что это знаменательное событие. Политолог Сергей Марков считает, что выход судна можно назвать посланием Западу и НАТО.

По ходу движения фрегат будет отрабатывать применение ракет в районах Атлантического и Индийского океана, а также в Средиземноморье.

"Это послание Западу, что Россия имеет такие ядерные ракеты, которые гарантированно прибивают любую современную ПВО. Почему сейчас? Возможно, армия России готова к наступлению на Украине, и перед этим наступлением Кремль подает сигнал НАТО. Не надо эскалации. Пожалеете", — сообщил Марков.