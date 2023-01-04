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Генерал Гурулëв о новой волне мобилизации: Ранее мобилизованные не введены в сражение

Силовые структуры

Депутат из комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулëв объяснил, почему в России будет затруднительно провести новый этап мобилизации.

Гурулëв заверил, чтор педпосылок к проведению очередной волны мобилизации в данный момент нет. Он считает, что данное утверждение будет актуально полгода.

При этом он уточнил, что это является его личным мнением.

"Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение. Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации", — объяснил генерал Гурулëв в беседе с изданием "Чита.ру".

 

 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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