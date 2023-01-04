США хотят предоставить киевскому режиму БМП Вradley.

Американский президент Джозеф Байден заявил, что Вашингтон рассматривает возможность предоставления Киеву боевых машин пехоты (БМП) Вradley.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Чуть ранее издание также сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Киеву поставки колёсных танков AMX-10 RC.

Сколько тяжёлой техники планируется передать ВСУ, и когда, не уточняется.

В конце ушедшего года французский лидер говорил, что в начале 2023 года Париж планирует отправить Украине новую партию оружия, в частности, самоходные орудия CAESAR.