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ВСУ переходят на зелёные повязки, как знаки различия "свой-чужой"

Силовые структуры

С сегодняшнего дня (4 января) украинские военнослужащие в зоне специальной операции переходят на зелёные повязки, как знаки различия "свой-чужой".

Об этом сообщает Telegram-канал первого заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова.

"Друзья, важная информация от нашей разведки. С сегодняшнего дня украинские вояки переходят на зелёные повязки, как знаки различия "свой-чужой". Возможно, жёлтые и синие также будут использоваться, как ранее", — в частности, пишет ополченец.

Ранее разведка Украины сообщала, что планы Москвы — это принуждение киевской власти к переговорам силовым путём.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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