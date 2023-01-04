С сегодняшнего дня (4 января) украинские военнослужащие в зоне специальной операции переходят на зелёные повязки, как знаки различия "свой-чужой".
Об этом сообщает Telegram-канал первого заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова.
"Друзья, важная информация от нашей разведки. С сегодняшнего дня украинские вояки переходят на зелёные повязки, как знаки различия "свой-чужой". Возможно, жёлтые и синие также будут использоваться, как ранее", — в частности, пишет ополченец.
Ранее разведка Украины сообщала, что планы Москвы — это принуждение киевской власти к переговорам силовым путём.
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