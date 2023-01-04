ВСУ переходят на зелёные повязки, как знаки различия "свой-чужой"

С сегодняшнего дня (4 января) украинские военнослужащие в зоне специальной операции переходят на зелёные повязки, как знаки различия "свой-чужой".

Об этом сообщает Telegram-канал первого заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова.

"Друзья, важная информация от нашей разведки. С сегодняшнего дня украинские вояки переходят на зелёные повязки, как знаки различия "свой-чужой". Возможно, жёлтые и синие также будут использоваться, как ранее", — в частности, пишет ополченец.

Ранее разведка Украины сообщала, что планы Москвы — это принуждение киевской власти к переговорам силовым путём.