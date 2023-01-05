Баевский: любимая тактика натовских офицеров ВСУ — "атака зомби

Западные офицеры, которые часто команды украинскими солдатами, отличаются безразличным отношением к военнослужащим ВСУ и приветствуют употребление различных веществ, заявил офицер Народной милиции ДНР Алексей Баевский.

"Это сложно назвать тактикой, это совершенно наплевательское отношение к личному составу. Поступают как в компьютерной игре Zombie Rush (атака зомби. — Прим. ред.)", — рассказал подполковник в интервью агентству ТАСС.

Именно таким подходом объясняются огромные потери в украинской армии, добавил Баевский.

Он отметил, что после того, как применение солдатами "химии" стало государственной политикой на Украине, российские бойцы всё чаще встречают на передовой неадекватных боевиков.

"Человек с очень тяжёлыми или смертельными ранениями продолжает активно перемещаться по полю боя и вести огонь, хотя обычный человек без "химии" даже в состоянии аффекта этого делать просто не может", — пояснил офицер.

В пример он привёл постоянные попытки ВСУ атаковать Запорожскую АЭС "в надежде, что из десятков этих зомби один доплывет до берега и обстреляет какую-нибудь подстанцию из автомата".

Также Баевский рассказал, что под видом иностранных наёмников на Украину тайно пребывают бойцы западных спецслужб.