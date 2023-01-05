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Подполковник ДНР Баевский: под видом наёмников на Украину прибывают западные спецслужбы

Силовые структуры

Среди большого количества наёмников, пребывающих на Украину, есть значительное число бойцов западных спецподразделений, заявил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский.

Подполковник ДНР Баевский: под видом наёмников на Украину прибывают западные спецслужбы

Он добавил, что таким образом в зону специальной военной операции прибывают уже слаженные группы, нацеленные на диверсионную или разведывательную деятельность.

"Так называемые наёмники в большинстве случаев — сотрудники западных спецподразделений, которые у себя там вроде как "уволились" и приехали на Украину под личиной наёмников", — пояснил офицер в интервью агентству ТАСС.

Баевский добавил, что эти люди имеют большой военный опыт, а потому готовы выполнять поставленные задачи сразу после приезда.

Ранее американский эксперт предположил, что неудачи на поле боя заставят командование ВСУ перейти к террористической деятельности на территории России.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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