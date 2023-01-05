Среди большого количества наёмников, пребывающих на Украину, есть значительное число бойцов западных спецподразделений, заявил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский.
Он добавил, что таким образом в зону специальной военной операции прибывают уже слаженные группы, нацеленные на диверсионную или разведывательную деятельность.
"Так называемые наёмники в большинстве случаев — сотрудники западных спецподразделений, которые у себя там вроде как "уволились" и приехали на Украину под личиной наёмников", — пояснил офицер в интервью агентству ТАСС.
Баевский добавил, что эти люди имеют большой военный опыт, а потому готовы выполнять поставленные задачи сразу после приезда.
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