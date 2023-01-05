Подполковник ДНР Баевский: под видом наёмников на Украину прибывают западные спецслужбы

Среди большого количества наёмников, пребывающих на Украину, есть значительное число бойцов западных спецподразделений, заявил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский.

Он добавил, что таким образом в зону специальной военной операции прибывают уже слаженные группы, нацеленные на диверсионную или разведывательную деятельность.

"Так называемые наёмники в большинстве случаев — сотрудники западных спецподразделений, которые у себя там вроде как "уволились" и приехали на Украину под личиной наёмников", — пояснил офицер в интервью агентству ТАСС.

Баевский добавил, что эти люди имеют большой военный опыт, а потому готовы выполнять поставленные задачи сразу после приезда.

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