Ходаковский проинформировал о правах и самоуправстве в войсках ВС РФ

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о правах и самоуправстве в войсках ВС РФ. Об этом он написал в Telegram-канале.

Эксперт отметил, что поддерживает жёсткую дисциплину в войсках и напомнил о Приказе №227. С другой стороны, комбат критикует привычку генералитета к самоуправству. Ходаковский сообщил, что недавно одного командира понизили в должности из-за того, что он хотел рассказать правду о происходящем в полку.

"Как здесь быть? Какой рецепт? А всё просто: если мерило — победа, то желающий её достичь будет делать всё для её достижения, и не делать того, что может этому помешать. Наведение дисциплины в армии будет способствовать достижению победы? Безусловно. Удовлетворение царственных амбиций и устранение с шахматной доски неудобных офицеров будет мешать достижению победы? Тоже очевидно", — высказался комбат.

Ранее Ходаковский рассказал, как его просьбы спрятать солдат в подвалы игнорировали.