Глава Донецкой ОГА Кириленко: ВСУ отбросили российских военных за пределы Бахмута

Вооружённые силы Украины (ВСУ) отбросили противника за пределы Бахмута (Артёмовска). Об этом заявил назначенный Киевом глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

По его словам, российским военным продвинуться не удаётся, какие бы они не предпринимали попытки зайти в город.

Эти попытки локализованы, противник отброшен на предыдущие рубежи за пределы города, сказал Кириленко.

Он также добавил, что в городе имеются серьёзные разрушения.

Ранее украинские инсайдерские источники написали, что главком ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Зеленскому о необходимости оставить Бахмут.