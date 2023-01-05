Вооружённые силы Украины (ВСУ) отбросили противника за пределы Бахмута (Артёмовска). Об этом заявил назначенный Киевом глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в эфире телемарафона.
По его словам, российским военным продвинуться не удаётся, какие бы они не предпринимали попытки зайти в город.
Эти попытки локализованы, противник отброшен на предыдущие рубежи за пределы города, сказал Кириленко.
Он также добавил, что в городе имеются серьёзные разрушения.
Ранее украинские инсайдерские источники написали, что главком ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Зеленскому о необходимости оставить Бахмут.
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