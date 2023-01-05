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Украинские источники: Залужный доложил Зеленскому, что Бахмут необходимо оставить

Силовые структуры

Главком вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный доложил президенту Владимиру Зеленскому о том, что Бахмут (Артёмовск) необходимо оставить по примеру Северодонецка. Об этом пишет "МК" со ссылкой на украинские экспертные источники.

По их словам, Залужный предложил начать подготовку контрнаступления позже, сохранив военные резервы.

Аналитики добавили, что Залужный назвал Бахмут точкой для бессмысленного сжигания резервов, а не героической обороной населённого пункта.

Он якобы заявил, что город свою функцию уже выполнил, "сковав армию России" на этом направлении.

Также отмечается, что город превратился в руины в результате интенсивных боёв. Российские войска используют артиллерию для уничтожения украинских позиций, что приводит к большим потерям ВСУ.

 

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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