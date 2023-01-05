После Нового года боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) попытались атаковать позиции российских военных в районе Первомайского в ДНР силами до взвода и боевой машиной пехоты (БМП).
Их встретили огнём бойцы легендарного Донецкого формирования "Спарта". О подробностях боя рассказал в своём Telegram-канале командир батальона Артём Жога.
После того, как враг откатился и попытался эвакуировать личный состав, их закидали с коптеров минами. БМП ВСУ так и не дождавшись погрузки своих военных, испугавшись ушла, оставив на добивание порядка десяти человек.
Ранее военкор Александр Сладков рассказал, как бойцы ВС РФ отбили атаку парашютистов ВСУ в Марьинке.
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