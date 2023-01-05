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Бойцы "Спарты" закидали позиции ВСУ минами с дронов в районе Первомайского

Силовые структуры

После Нового года боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) попытались атаковать позиции российских военных в районе Первомайского в ДНР силами до взвода и боевой машиной пехоты (БМП).

Их встретили огнём бойцы легендарного Донецкого формирования "Спарта". О подробностях боя рассказал в своём Telegram-канале командир батальона Артём Жога.

После того, как враг откатился и попытался эвакуировать личный состав, их закидали с коптеров минами. БМП ВСУ так и не дождавшись погрузки своих военных, испугавшись ушла, оставив на добивание порядка десяти человек.

Ранее военкор Александр Сладков рассказал, как бойцы ВС РФ отбили атаку парашютистов ВСУ в Марьинке.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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