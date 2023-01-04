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Сладков: парашютисты ВСУ ночью попытались захватить опорный пункт ВС РФ в Марьинке

Силовые структуры

Парашютисты из 95-й аэромобильной бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) сегодня ночью попытались взять опорный пункт российских военных в Марьинке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил военный журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Сладков: парашютисты ВСУ ночью попытались захватить опорный пункт ВС РФ в Марьинке

Репортёр отметил, что населённый пункт еще полностью не освобождён, за него идут ожесточённые бои, а украинские боевики цепляются за каждый метр.

Однако военные России продвигаются вперёд, постепенно откалывая от небольшого украинского плацдарма дом за домом, артиллерийские дуэли гремят днём и ночью, штурмы идут постоянно, добавил он.

По словам военкора, украинские парашютисты пошли в атаку на опорный пункт ВС РФ, потеряв в итоге четверых убитыми. Остальные бежали, бросая раненых и убитых. Их позиции захватили бойцы из 5-й бригады.

"Силы ещё недавно были примерно равны, но сейчас мы уже начинаем разрушать оборону ВСУ в Марьинке. Это необратимый процесс. Дальше Курахово, Красногоровка, бесценные для ВСУ логистические центры и транспортные узлы. ВСУ постепенно прогибаются в Донбассе", — заключил журналист.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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