Сейчас на Украине идут бои оперативно-тактического уровня с применением всевозможных вооружений с обеих сторон конфликта. Вдоль всей линии боевого соприкосновения ведутся артиллерийские дуэли. Военный корреспондент Александр Сладков сообщает, что в небе слышен гул двигателей штурмовиков ВСУ, которые ещё недавно исчезли. Авиация ВС РФ работает отлично, пилотов не пугают потери машин и членов экипажа.
"Мы выходим на уровень Украины, жирующей за счёт НАТО. Есть досадные недочёты", — пишет Сладков.
Многое на поле боя зависит от командира, отмечает военкор.
"Там, где он опытный и требовательный, дела идут. Уровень комбат-комбриг-комдив, он решающий. Их ошибки и приводят к печальным результатам. Но, в целом, мы значительно успешно работаем над своими ошибками и исправляем их. Многое ещё предстоит ускорить, но наш паровоз уже застучал колесами", — оптимистично отметил Сладков.
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