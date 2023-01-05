Сладков о Макеевской трагедии: размещение солдат вместе со складами боеприпасов недопустимо

Случившееся в Макеевке можно назвать лишь трагедией. Большое количество неопытных солдат ВС РФ погибли от удара ВСУ. Минобороны России и военные эксперты называют причиной произошедшего включённые мобильные телефоны. Военкор Александр Сладков считает, что пора обратиться к опыту Донецких командиров в ходе ведения спецоперации.

"Я не припомню случаев размещения подчинённых вместе со складами боеприпасов и ГСМ. Для донецких командиров это нонсенс. Подвал, бункер — это обычное дело", — отмечает корреспондент.

Сладков рассказывает, что побывал в бункерах несколько дней назад и констатировал, что в них тепло, вместительно и уютно, что важно для холодной поры года. Места для автомобилей и техники также можно укрыть, а подходы к позициям и жилью должны быть закрытыми, резюмировал военкор.