Кнутов предрёк крах рождественского перемирия России и Украины из-за коварства ВСУ

Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие между Россией и Украиной на 36 часов. Однако, по мнению военного эксперта Юрия Кнутова, киевский режим может воспользоваться паузой: атаковать православные храмы и направить на российскую территорию диверсантов.

Аналитик подчеркнул, что любое перемирие ВСУ сопровождают кровавыми провокациями, выбирают значимый объект и наносят по нему удар. Кнутов полагает, что подобная ситуация усугубит обстановку и приведёт к жертвам.

"Учитывая достаточно жёсткие радикальные заявления политических руководителей киевского режима, я бы сделал вывод, что любое перемирие с ВСУ будет использовано чисто в военных целях для того, чтобы облегчить ситуацию, которая будет складываться для украинских войск под Артёмовском, в Макеевке, в районе Соледара", — указал аналитик в беседе с "МК".

Кнутов подчеркнул, что руководству Киева нельзя доверять, поскольку основная цель Украины заключается в уничтожении людей.