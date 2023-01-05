Патриарх Кирилл призвал установить Рождественское перемирие в зоне спецоперации на Украине с 12:00 6 января до конца суток 7 января.
Об этом со ссылкой на РПЦ сообщил телеканал RT.
А тем временем, глава раскольнической ПЦУ Епифаний Думенко в Киево-Печерской лавре проведёт рождественскую службу 7 января. Он получил разрешение совершить богослужение в Успенском соборе.
В канонической УПЦ заявили, что это будет "большим позором для всей страны", а ПЦУ занимается рейдерством по прямому указанию киевского режима.
Ранее сообщалось, что у представителей УПЦ остался доступ лишь к Нижней лавре и что с 1 января они не смогут проводить службы в Трапезной церкви и Успенском соборе комплекса.
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