Патриарх Кирилл призвал установить Рождественское перемирие с 6 января до 7 января

Патриарх Кирилл призвал установить Рождественское перемирие в зоне спецоперации на Украине с 12:00 6 января до конца суток 7 января.

Об этом со ссылкой на РПЦ сообщил телеканал RT.

А тем временем, глава раскольнической ПЦУ Епифаний Думенко в Киево-Печерской лавре проведёт рождественскую службу 7 января. Он получил разрешение совершить богослужение в Успенском соборе.

В канонической УПЦ заявили, что это будет "большим позором для всей страны", а ПЦУ занимается рейдерством по прямому указанию киевского режима.

Ранее сообщалось, что у представителей УПЦ остался доступ лишь к Нижней лавре и что с 1 января они не смогут проводить службы в Трапезной церкви и Успенском соборе комплекса.