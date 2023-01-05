В Херсонской области обнаружен тайник с вооружением, предназначенным диверсантам ВС Украины. Об этом проинформировали в ГУ МВД региона. Сообщается о более 240 найденных патронах.
Накануне полицейские Скадовского муниципального округа узнали о нахождении возле села Антоновка схрона с боеприпасами.
"В ящике находились более 240 патронов для различного оружия, шесть мин, 12 боеприпасов для подствольного гранатомёта, два выстрела для противотанкового гранатомёта", — сообщает ТАСС.
Помимо этого, тайник содержал самодельное взрывное устройство. На данный момент службы выясняют происхождение схрона.
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