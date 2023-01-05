Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Артиллеристы 3-й бригады НМ ДНР расчётами Д-20 уничтожают пехоту ВСУ под Нью-Йорком
Приходько: колония в Горловке подверглась обстрелам со стороны ВСУ
База: Никита Михалков попал в больницу в тяжёлом состоянии
Полковник ВС США Макгрегор: Макрон больше не предлагает России отказаться от Крыма
Кадыров вернул питбуля с "Азовстали" хозяйке из ВСУ
Максим Галкин* на концерте в Дубае превзошёл Меладзе, поддержав Украину
Юсов: заявление ГУР Буданова о победе Украины над Россией в СВО в 2023 году основано на разведданных
Экс-сотрудник Белого дома Робертс высмеял планы ВСУ захватить Крым к Рождеству
МО: В районе Константиновки ВС РФ накрыли позиции боевиков из батальона им. Шейха Мансура

ГУ МВД по Херсонской области: обнаружен крупный схрон с боеприпасами диверсантов ВСУ

Силовые структуры

В Херсонской области обнаружен тайник с вооружением, предназначенным диверсантам ВС Украины. Об этом проинформировали в ГУ МВД региона. Сообщается о более 240 найденных патронах.

Накануне полицейские Скадовского муниципального округа узнали о нахождении возле села Антоновка схрона с боеприпасами.

"В ящике находились более 240 патронов для различного оружия, шесть мин, 12 боеприпасов для подствольного гранатомёта, два выстрела для противотанкового гранатомёта", — сообщает ТАСС.

Помимо этого, тайник содержал самодельное взрывное устройство. На данный момент службы выясняют происхождение схрона.

Ранее сообщалось, что заявление главы ГУР Буданова о победе Украины над Россией в 2023 году основано на реальных данных.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Безсонов опубликовал радиоперехваты польских наёмников: "Не можем дышать, полно трупов"

Военный эксперт Даниил Безсонов опубликовал радиопереговоры впавших в отчаяние польских наёмников, которые удалось перехватить российским военным.

Безсонов опубликовал радиоперехваты польских наёмников: "Не можем дышать, полно трупов"
Воздушная тревога объявлена на всей Украине: возможна массированная атака ВС РФ
Воздушная тревога объявлена на всей Украине: возможна массированная атака ВС РФ
Ходаковский рассказал, как его просьбы спрятать солдат в подвалы игнорировали
Генерал Гурулëв о новой волне мобилизации: Ранее мобилизованные не введены в сражение
Россиянам приготовиться: Зеленский двинул в атаку "диванные войска" украинских ИПсО Ольга Лебедева Выхода нет: Зеленский сдал бандеровские скрепы полякам Любовь Степушова Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Отар Кушанашвили заявил, что Меладзе не следовало комментировать СВО России на Украине
Военный эксперт о фрегате "Адмирал Горшков": самый хорошо вооружённый корабль в мире
Пьяные иностранные наёмники убили трёх военных ВСУ на блокпосту в Снигирёвке
Пьяные иностранные наёмники убили трёх военных ВСУ на блокпосту в Снигирёвке
Последние материалы
База: Никита Михалков попал в больницу в тяжёлом состоянии
ГУ МВД по Херсонской области: обнаружен крупный схрон с боеприпасами диверсантов ВСУ
Полковник ВС США Макгрегор: Макрон больше не предлагает России отказаться от Крыма
Кадыров вернул питбуля с "Азовстали" хозяйке из ВСУ
Максим Галкин* на концерте в Дубае превзошёл Меладзе, поддержав Украину
Юсов: заявление ГУР Буданова о победе Украины над Россией в СВО в 2023 году основано на разведданных
Экс-сотрудник Белого дома Робертс высмеял планы ВСУ захватить Крым к Рождеству
МО: В районе Константиновки ВС РФ накрыли позиции боевиков из батальона им. Шейха Мансура
Авиация России нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово
Кнутов предрёк крах рождественского перемирия России и Украины из-за коварства ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников