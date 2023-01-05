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Юсов: заявление главы ГУР Буданова о победе Украины над Россией в 2023 году основано на реальных данных

Силовые структуры

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о предстоящем наступлении ВСУ весной. Представитель разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, на чём эксперт обосновал своё мнение.

"Это не касается прогноза, условно, погоды или гороскопа. Это касается чёткой информации, базирующейся на разведданных, анализе ситуации на поле боя, международной ситуации. Поэтому, безусловно, слова Буданова о положительных сдвигах на фронте, прозвучавшие ещё летом о событиях осенью и во многих других случаях, — это информация, подтверждаемая жизнью и практикой", — сказал Юсов.

Он уверен, что 2023 год будет победным для Украины.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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