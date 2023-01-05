Вооружённые силы Украины (ВСУ) бросили на фронт у Сватово-Кременной австралийские бронетранспортёры (БТР) M113AS4. Об этом сообщают военкоры "Русской весны".
Они опубликовали в своём Telegram-канале кадры боевиков 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Напомним, бронемашины были переданы Австралией Украине ещё летом 2022 года. Заявлялось, что всего будет поставлено 14 БТР.
Ранее в соцсетях появилось видео эшелона в Румынии с турецикими бронеавтомобилями Kirpi для ВСУ. Очевидцы насчитали всего 42 единицы техники на платформах.
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