ВСУ перебросили под Сватово австралийские бронетранспортёры M113

Вооружённые силы Украины (ВСУ) бросили на фронт у Сватово-Кременной австралийские бронетранспортёры (БТР) M113AS4. Об этом сообщают военкоры "Русской весны".

Они опубликовали в своём Telegram-канале кадры боевиков 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Напомним, бронемашины были переданы Австралией Украине ещё летом 2022 года. Заявлялось, что всего будет поставлено 14 БТР.

Ранее в соцсетях появилось видео эшелона в Румынии с турецикими бронеавтомобилями Kirpi для ВСУ. Очевидцы насчитали всего 42 единицы техники на платформах.