Армия РФ взяла под контроль остров Большой Потёмкин под Херсоном

Вооружённые силы РФ установили российский флаг над островом Большой Потёмкин, который находится в нескольких километрах от Херсона.

"Остров Большой Потёмкин контролируется Вооруженными силами России. Мы отсюда не уходили и уходить не будем. Здесь находится наш флаг. То, что выложили дня три назад украинские военнослужащие, — это фейк. Здесь их флага нет и не будет", — сообщил РИА Новости военный, который обороняет остров.

Ранее украинские СМИ распространили фейковую новость о том, что ВСУ отбили у армии РФ остров и установили на нём флаг Украины. Информация оказалась недостоверной.