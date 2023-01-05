Вооружённые силы РФ установили российский флаг над островом Большой Потёмкин, который находится в нескольких километрах от Херсона.
"Остров Большой Потёмкин контролируется Вооруженными силами России. Мы отсюда не уходили и уходить не будем. Здесь находится наш флаг. То, что выложили дня три назад украинские военнослужащие, — это фейк. Здесь их флага нет и не будет", — сообщил РИА Новости военный, который обороняет остров.
Ранее украинские СМИ распространили фейковую новость о том, что ВСУ отбили у армии РФ остров и установили на нём флаг Украины. Информация оказалась недостоверной.
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