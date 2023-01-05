Минобороны РФ объявило о 36-часовом режиме прекращения огня

Вооружённые силы РФ прекратят огонь по всей линии соприкосновения на Украине 6 января в 12:00, сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствие с поручением президента России министром обороны в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", — отмечается в заявлении оборонного ведомства.

Ранее такое поручение главе Минобороны РФ Сергею Шойгу дал российский лидер Владимир Путин, который поддержал соответствующую инициативу патриарха Кирилла. Последний призвал установить рождественское перемирие.