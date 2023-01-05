Путин объявил о режиме прекращения огня с 6 до 7 января

Президент России Владимир Путин дал поручение главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине с 6 января до 7 января.

"Учитывая обращение святейшего патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", — отмечается в соответствующем заявлении.

Ранее патриарх Кирилл призвал установить Рождественское перемирие в зоне спецоперации на Украине с 12:00 6 января до конца суток 7 января.

По словам советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, данная инициатива является ничем иным, как "элементом пропаганды" Москвы и её желанием заманить украинскую армию в ловушку.