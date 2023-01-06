Российские военные уничтожили огневые позиции украинских националистов на Запорожском направлении, рассказал командир расчёта РСЗО "Град".

Позиции ВСУ поразили из реактивной системы залпового огня "Град".

"В данный момент ждём команды — "Наведение на цель…" По донесениям разведки, огневые позиции противника поражены", — цитирует командира расчёта РИА Новости.

Сколько конкретно огневых позиций ВСУ выжгли "Грады", агентство не уточнило.

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