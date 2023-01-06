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Расчёт "Града" уничтожил огневые позиции украинских националистов на Запорожском направлении

Силовые структуры

Российские военные уничтожили огневые позиции украинских националистов на Запорожском направлении, рассказал командир расчёта РСЗО "Град".

Позиции ВСУ поразили из реактивной системы залпового огня "Град".

"В данный момент ждём команды — "Наведение на цель…" По донесениям разведки, огневые позиции противника поражены", — цитирует командира расчёта РИА Новости.

Сколько конкретно огневых позиций ВСУ выжгли "Грады", агентство не уточнило.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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