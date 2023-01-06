Миролюбивые призывы Москвы не были услышаны и России необходимо побеждать Украину, заявил военный корреспондент Юрий Котенок. Как подчеркнул журналист, вопреки заявлениям российских спикеров, страну страну придётся превращать в "военный лагерь".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение о рождественском перемирии лишь попытка "скрыть шаги агрессии" и "передышка".
"Что-то не срастается в деле окончить конфликт на Украине на полуслове и полушаге. Значит, России придётся побеждать и делать для этого самое главное, вопреки недавним речам высоких спикеров — превращать страну в военный лагерь", — заявил военкор.
По мнению журналиста, в противном случае страну ждёт и физическая, и духовная "смерть".
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