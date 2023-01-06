Полковник Тимошенко: для атаки на Крым ВСУ выберут Мелитопольское направление

Полковник в отставке Михаил Тимошенко поделился своим мнением относительно возможного наступления вооружённых сил Украины (ВСУ).

Военный Эксперт считает, что если украинская армия предпримет наступление, то она выберет для этого Мелитопольское направление, чтобы перекрыть для России сухопутный путь в Крым и нарушить тем самым снабжение полуострова.

Он также отметил, что вопрос в цели наступления. Если оно призвано продемонстрировать успех киевских властей для своих, то пойти могут куда угодно, считает аналитик.

"А если всерьёз, то могут попытаться атаковать, например, на Мелитопольском направлении. Мелитополь и Бердянск — тут самое сладкое. Там равнина, там все видно, там зацепиться сложно. И тогда нет у нас сухопутной дороги в Крым. Остаётся только мост. Снабжать Крым сложно", — объяснил Тимошенко в беседе с URA.RU.

Через Мелитопольское направление ВСУ смогут отрезать российскую группировку, которая дошла до Херсона, подчеркнул полковник в отставке.