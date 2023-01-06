Полковник Матвийчук: РФ сохраняет целыми мосты на Украине, пока они не используются для нужд ВСУ

Российская армия оставляет мосты на Украине в целости, чтобы обеспечивать гуманитарные нужды и сэкономить на восстановлении инфраструктуры, считает экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он объяснил, что в Киеве стоит ещё советский цельносварной мост, который соединяет два берега Днепра, в нём движется метро.

Такие мосты Россия разрушить не может, поскольку планирует восстановление, а на это потребуется очень много денег, заметил эксперт в беседе с URA.RU.

Необходимость в уничтожении мостов появится, только когда они станут использоваться для нужд украинской армии. И тогда может пойти речь об их разрушении, заключил собеседник издания.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил, почему РФ не уничтожает мосты на Украине.