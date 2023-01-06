Украине на великий праздник Рождества была протянута рука христианского милосердия. Но Киев её отверг.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства", — пишет бывший президент России.
Он отметил, что жалко людей, лишившихся возможности сходить в церковь.
"А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами. Даже малограмотная германская бабка Бербок и ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия", — подчёркивает Медведев.
Однако наследники нацистов никогда не знали жалости ни к людям, ни к животным, подытожил Медведев.
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал "прикрытием" предложенное Россией рождественское перемирие.