Дмитрий Медведев об отказе Киевом перемирия: свиньи не имеют веры и чувства благодарности

Украине на великий праздник Рождества была протянута рука христианского милосердия. Но Киев её отверг.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства", — пишет бывший президент России.

Он отметил, что жалко людей, лишившихся возможности сходить в церковь.

"А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами. Даже малограмотная германская бабка Бербок и ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия", — подчёркивает Медведев.

Однако наследники нацистов никогда не знали жалости ни к людям, ни к животным, подытожил Медведев.