Украину не внесли в список приглашённых на саммит "Большой двадцатки"

Украину не пригласили на саммит "Большой двадцатки", который пройдёт этой осенью в Нью-Дели.

Об этом заявил официальный представитель индийского Министерства иностранных дел Ариндам Багчи.

"Члены G20 и специально приглашённые страны, которые мы планируем пригласить, были объявлены. И я не думаю, что Украина в этом списке. Если будут какие-либо изменения в этом, я обязательно вернусь и поделюсь с вами", — отметил представитель внешнеполитического ведомства Индии.

Индия в декабре приняла председательство в G20, и будет председательствовать по 30 ноября 2023 года. Индия за этот период проведёт свыше двухсот встреч "двадцатки". Саммит руководителей государств запланирован на сентябрь.

"Что же выходит, наркоману даже по скайпу выступить не дадут? Хотя, возможно, Индия просто понимает, что к сентябрю 2023 Украины просто не будет", — прокомментировал ситуацию журналист Сергей Колясников.