За сутки в ДНР ликвидирована рота личного состава ВСУ, уничтожена техника и полевой склад

Бойцы Народной милиции ДНР и ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили около роты боевиков ВСУ, артиллерийское орудие, бронетехнику и полевой склад националистов.

"Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна гаубица Д-30, 12 единиц бронированной и автомобильной техники, полевой склад вооружения и до роты личного состава", — гласит сообщение НМ ДНР в официальном Telegram-канале.

Ранее военкоры рассказали, что утром 6 января российским подразделениям удалось прорвать оборону боевиков под Соледаром и взять под контроль населённый пункт Бахмутское. Находящиеся на передовой репортёры сообщают, что неприятель срочно отступает к центру города.