Бойцы Народной милиции ДНР и ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили около роты боевиков ВСУ, артиллерийское орудие, бронетехнику и полевой склад националистов.
"Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна гаубица Д-30, 12 единиц бронированной и автомобильной техники, полевой склад вооружения и до роты личного состава", — гласит сообщение НМ ДНР в официальном Telegram-канале.
Ранее военкоры рассказали, что утром 6 января российским подразделениям удалось прорвать оборону боевиков под Соледаром и взять под контроль населённый пункт Бахмутское. Находящиеся на передовой репортёры сообщают, что неприятель срочно отступает к центру города.
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