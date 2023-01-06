WarGonzo: русская армия прорвала оборону Соледара

Тяжёлые наступательные действия русских подразделений закончились взятием населённого пункта Бахмутское, сообщил военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo.

Он также уточнил, что ВС РФ смогли значительно оттеснить противника к центру Соледара.

"Из-за фланговых прорывов враг вынужден отступать севернее центра", — написал репортёр.

Подробности продвижения российских войск Пегов пообещал сообщить в ближайшее время.

Ранее подполковник Народной милиции ДНР рассказал об излюбленной тактике командования ВСУ. По его словам, солдат накачивают "химией" и посылают в безнадёжную "атаку зомби".