Ходаковский: мы системно уничтожаем остатки собственного генофонда

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский обеспокоен демографической ситуацией на Украине и в России, так как потери от СВО растут.

Ходаковский считает, что Украина, которая заручилась помощью НАТО, стремится упасть в обрыв.

"Мы системно и последовательно уничтожаем остатки собственного генофонда", — написал военачальник в своëм микроблоге, отметив, что Украина — это наш генофонд, отказавшийся от собственной индентичности.

Он объяснил, что и России непросто в этой ситуации.

"Мы тоже сейчас несем потери, которые в современных условиях невероятно трудно восполнить", — выразил своë мнение бывший командир донецкой "Альфы".