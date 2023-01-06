Командование ВСУ приказало перебрасывать силы от Сватово к Кременной

ВСУ по приказу своего командования перебрасывают свои резервы от Сватово к Кременной в ЛНР. Об этом проинформировал командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" с позывным Алабай.

Военный подчеркнул, что речь идёт о переброске абсолютно всех сил ВСУ, в том числе и остававшихся в резерве украинских боевиков.

"Вероятно, украинский Генштаб сделал вывод, что распылять силы на весь участок фронта Кременная — Сватово бесполезно, и было принято решение сконцентрироваться на Кременной", — написал офицер в своём Telegram-канале.

5 января бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал, что украинские войска перестали обстреливать Кременную после удара ВС РФ.