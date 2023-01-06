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Командование ВСУ приказало перебрасывать силы от Сватово к Кременной

Силовые структуры

ВСУ по приказу своего командования перебрасывают свои резервы от Сватово к Кременной в ЛНР. Об этом проинформировал командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" с позывным Алабай.

Военный подчеркнул, что речь идёт о переброске абсолютно всех сил ВСУ, в том числе и остававшихся в резерве украинских боевиков.

"Вероятно, украинский Генштаб сделал вывод, что распылять силы на весь участок фронта Кременная — Сватово бесполезно, и было принято решение сконцентрироваться на Кременной", — написал офицер в своём Telegram-канале.

5 января бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал, что украинские войска перестали обстреливать Кременную после удара ВС РФ.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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