ВСУ по приказу своего командования перебрасывают свои резервы от Сватово к Кременной в ЛНР. Об этом проинформировал командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" с позывным Алабай.
Военный подчеркнул, что речь идёт о переброске абсолютно всех сил ВСУ, в том числе и остававшихся в резерве украинских боевиков.
"Вероятно, украинский Генштаб сделал вывод, что распылять силы на весь участок фронта Кременная — Сватово бесполезно, и было принято решение сконцентрироваться на Кременной", — написал офицер в своём Telegram-канале.
5 января бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал, что украинские войска перестали обстреливать Кременную после удара ВС РФ.
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