В ходе наступления ВС РФ на Донецком направлении потери украинской армии составили порядка 80 военных убитыми и ранеными.
Помимо этого ВСУ на этом участке лишились 10 единиц военной техники. Такую информацию предоставило Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в ходе наступательных действий российских войск, а также непрерывного огневого поражения подразделений ВСУ потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей", — проинформировали в Минобороны.
Что касается Южно-Донецкого направления, здесь, в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка, Пречистовка, Новомайорское в ДНР и Дорожнянка Запорожской области, украинские войска потеряли свыше 50 своих военных плюс семь единиц техники, добавили в российском оборонном ведомстве.
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