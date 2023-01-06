Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили 80 бойцов

В ходе наступления ВС РФ на Донецком направлении потери украинской армии составили порядка 80 военных убитыми и ранеными.

Помимо этого ВСУ на этом участке лишились 10 единиц военной техники. Такую информацию предоставило Минобороны РФ.

"На Донецком направлении в ходе наступательных действий российских войск, а также непрерывного огневого поражения подразделений ВСУ потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей", — проинформировали в Минобороны.

Что касается Южно-Донецкого направления, здесь, в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка, Пречистовка, Новомайорское в ДНР и Дорожнянка Запорожской области, украинские войска потеряли свыше 50 своих военных плюс семь единиц техники, добавили в российском оборонном ведомстве.