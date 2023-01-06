Сладков: попытка контратаки ВСУ в Марьинке обернулась большим количеством трупов

В Марьинке украинская сторона несёт серьёзные потери. Всё из-за необдуманных действий командования. ВСУ попытались контратаковать, в результате чего группа солдат противника уничтожена 5-й бригадой НМ ДНР. Военкор Александр Сладков побывал на месте событий и показал кадры убитых ВСУшников.

Он отмечает, что трупы разбросаны в окопах, по полям и лесам. Их никто не вывозит, так как эвакуацию не запрашивают. Они неинтересны ни украинскому командованию, ни американцам. Тела погибших прикапывают землёй, не ставя никаких опознавательных табличек.

"Какой смысл отдавать приказ контратаковать не батальоном или полком, а строевым отделением, когда украинский фронт вот-вот посыпется? Зачем эти жертвы?", — недоумевает Сладков.

Экипировка солдат ВСУ достаточно хороша, сообщает военкор. Но она не помогает им выжить в боях с ВС РФ.

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